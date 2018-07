El regidor de la policia de Sant Joan demana explicacions a la plantilla per no cobrir baixes

El regidor de Seguretat de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Gesé, demana "explicacions" a la plantilla de la Policia Local per la seva decisió "dràstica" de no cobrir les dues baixes que han afectat les nits d'aquest cap de setmana. Malgrat tot, s'ha mostrat alleujat que, durant totes les nits, s'ha garantit la presència d'almenys un policia, tot i reconèixer que ha estat una dotació "insuficient". La nit passada de diumenge a dilluns, ha treballat el cap de la Policia Local, Josep Palacios, tal i com ja s'havia compromès ell mateix diumenge a la tarda, per no deixar desprotegit el municipi.

En total, el cos municipal ha patit dues baixes mèdiques dels agents que havien de treballar els tres torns de nit del cap de setmana. Gesé assegura que confia que totes dues baixes han estat argumentades. "Jo sempre penso que, si algú un dia no va treballar, és perquè té un motiu real", afirma. Però s'ha mostrat desconcertat amb la decisió de la resta d'agents de no voler cobrir les baixes dels seus companys (al·legant malestar amb el govern per motius laborals, ja que consideren que ha trencat un acord salarial).

Gesé pensa que la situació "no ha estat premeditada", ja que la baixa del primer agent es va produir el mateix divendres de forma inesperada, i va agafar d'imprevist la resta de la plantilla. Es tractava d'un dels dos policies que havien de cobrir els torns de divendres, dissabte i diumenge a la nit. Davant de la falta de voluntaris per cobrir l'absència, divendres i dissabte a la nit va haver de treballar sol l'altre policia, fins que diumenge al matí ell també va rebre la baixa mèdica. Per aquest motiu, la nit de diumenge a dilluns quedava totalment desprotegida. Finalment, però, va ser coberta pel cap de la policia, Josep Palacios. Això sí, durant unes hores de la tarda-vespre de diumenge, abans que Palacios pogués estar operatiu, el servei no va estar cobert per ningú.

"Els policies han de tenir una argumentació de molt de pes per haver pres una mesura tant dràstica, tot i que jo, ara mateix, no el sé veure", considera Gesé. Sobre la possibilitat de mesures o represàlies per part del govern santjoanenc, diu que "jo sóc una persona més constructiva que destructiva, i ara mateix, són els agents els qui han de donar explicacions".

Fonts sindicals de la Policia Local van explicar a aquest diari que el motiu de fons per no cobrir les baixes era la indignació que hi havia entre la plantilla perquè aquest juliol no s'ha aplicat l'acord salarial a què es va arribar després d'un any de negociacions. L'alcalde, Gil Ariso, va negar el mateix dissabte l'incompliment del pacte i va assegurar que està previst que s'apliqui tant bon punt l'aprovi l'assamblea de treballadors del setembre, i que els agents sabien que seria "a efectes retroactius".