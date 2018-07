Tres ferits en una topada entre dos vehicles a Castellterçol

Tres persones han resultat ferides i una altra il·lesa a causa d'un accident de trànsit que ha tingut lloc a Castellterçol, al Moianès, aquest dijous a la nit. Dos vehicles han topat per causes que es desconeixen a la C-59, al seu pas pel municipi moianès, al quilòmetre 32.

El xoc ha provocat que un dels vehicles hagi sortit de la via i hagi quedat aturat en un terraplè, mentre que l'altre ha quedat situat al mig de la carretera. Malgrat això, no ha calgut tallar la carretera i no hi ha hagut cap afectació viària, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

El conductor d'un dels cotxes implicats i dos dels tres ocupants de l'altre turisme han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Una tercera persona que viatjava en el segon vehicle no ha patit lesions. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat al lloc de l'accident, que ha ocorregut aquest dijous a les 21.36 de la nit.