Els tallers de vehicles fan l'agost a Berga

La pedregada ha obligat a obrir precipitadament un taller de reparació de vidres de cotxes a Berga. «Teníem previst inaugurar-lo el 14 de setembre, però la calamarsada ens ha obligat a aixecar la persiana abans d'hora perquè va rebentar i esquerdar molts vidres», explica la delegada comercial de Ralarsa a Berga, Montse Vadillo, que va tornar inesperadament d'unes vacances a la platja dimecres al vespre, després que gestories i clients de la capital berguedana li col·lapsessin el telèfon mòbil. El negoci, de fet, ja existia amb una altra marca comercial, però ara s'han adherit a aquesta franquícia.

El taller no és gaire gran i havien de col·locar molts vehicles a l'exterior perquè no hi cabien. Fins ahir al migdia havien rebut prop de 75 peticions per canviar els vidres, però no paraven de rebre trucades de nous clients avisant que portarien el vehicle. Treballadors de la franquícia arribats de Manresa, Igualada, Vilafranca del Penedès i el Vendrell feien mans i mànigues per treure els vidres malmesos i col·locar-ne de nous mentre arribaven furgonetes carregades amb vidres de cotxe perquè el taller pogués oferir el servei als seus clients.

No només als tallers de Berga se'ls ha girat feina. Tallers de fora també han vist una manera de fer l'agost davant l'allau de demanda per reparar el cotxe. Carglass, una important companyia de reparació de vidres de vehicles que no té cap taller a Berga, ha avisat a companyies d'assegurances que té la intenció d'instal·lar avui una vela a la ciutat per a totes les persones que necessitin reparar els vidres del vehicle. Al taller de Cristalbox de Berga havien atès ahir a la tarda 120 propietaris de vehicles i ja avisaven els clients que s'haurien d'esperar setmanes per reparar el vidre.

A Automòbils Calafell van haver de dir que tenien el taller ple a clients amb el cotxe malmès. «Ens han portat una desena de cotxes, i molts els hem enviat cap a Manresa perquè, com que allà no va pedregar, tenen estoc», explicava un dels mecànics del taller, Joan Guash. De fet, les companyies asseguradores explicaven a aquest diari que, com que els tallers de Berga ahir estaven col·lapsats i alguns clients han de marxar de vacances en els propers dies, han peritat molts vehicles a tallers d'altres poblacions de la comarca i fins i tot del Bages i Osona.

Però les pedres, de les dimensions d'un ou, no només van rebentar vidres d'una gran quantitat de vehicles aparcats al carrer, sinó que també en van abonyegar la carrosseria. A la Planxisteria Tomàs de Berga calculaven que tindrien, com a conseqüència del devastador temporal, reparacions durant tota la tardor i, possiblement, fins les festes de Nadal. De fet, aquest taller està tancat per vacances, però ahir van començar a peritar cotxes que s'hauran de reparar. «És una bogeria perquè la gent ha començat a posar-se en contacte amb les companyies d'assegurances i hem rebut moltíssimes trucades», explicava Joan Cocera, treballador de la planxisteria. Explicava que, com a molt, tenen capacitat per arreglar dos cotxes cada setmana. Cocera calculava que entre les sis planxisteries de Berga hauran de reparar la carrosseria d'uns 200 cotxes malmesos per culpa de la dantesca pedregada. No tots els conductors podran utilitzar la pòlissa per reparar la planxa del vehicle. Les assegurances dels vehicles cobreixen la substitució dels vidres si es trenquen, però només podran utilitzar-la per reparar la carrosseria si la pòlissa és a tot risc.

La pedregada va durar poc més de deu minuts, però van ser suficients per provocar importants danys materials a la ciutat. L'Ajuntament de Berga, però, no sol·licitarà la declaració de zona catastròfica. Ahir, la brigada municipal va fer una neteja extraordinària als carrers de la ciutat per retirar les restes d'arbres que es van acumular en molts punts de la ciutat.

Davant de la Gestoria Pujol, abans d'obrir les portes ahir al matí, ja hi havia una cua de clients esperant per informar dels desperfectes que havien patit al cotxe, a les finestres de casa i a les canaleres o claraboies comunitàries. Fins ahir a mig matí s'hi havien apropat desenes de persones i deien a molts clients que s'hi posarien en contacte quan poguessin. Estaven desbordats. El treballador de l'oficina David Moreno, de Catalana Occident a Berga, explicava que des que va acabar la tempesta de dimecres a la tarda, van començar a rebre trucades i missatges a través del WhatsApp. «En menys de 24 hores hem obert prop de 40 sinistres, però arribarem al mig centenar», explicava ahir el personal de l'oficina. De fet, la gestió dels desperfectes de particulars estava resultant realment complexa perquè molts dels paletes de la ciutat estan de vacances. «La companyia asseguradora envia un pèrit, i si els hi reparen ara o al setembre és un afer que hauran de solucionar els clients amb el paleta que contractin», afegien els treballadors.

Altres companyies d'assegurances, davant l'allau de casos, deien als clients que fotografiessin els desperfectes que havien patit. La gran calamarsada va durar només deu minuts, però els danys que va causar tardaran encara setmanes a ser reparats.