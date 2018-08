Un vehicle s'incendia en un polígon industrial a Masquefa

Un vehicle va quedar parcialment calcinat ahir dimecres a la nit després d'incendiar-se en un polígon industrial a Masquefa. Els fets van tenir lloc al carrer Gelida número 22. El vehicle, un turisme, estava situal al darrere d'una nau molt propera a una gasolinera i a un taller de cotxes.

Els Bombers de la Generalitat hi van enviar dues dotacions, que van treballar aproximadament una hora per apagar les flames. En un primer moment van rebre l'avís (a les 22.36h) que hi havia foc en un habitatge i que s'havien produït diverses explosions, però un cop al lloc dels fets van poder comprovar que es tractava d'un turisme incendiat. El foc no va provocar ferits ni altres danys materials.