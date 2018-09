Un vehicle cau per un marge de la C-16, a Sant Fruitós, i els tres ocupants resulten ferits

Tres persones han resultat ferides aquest dimarts a la tarda en l'accident d'un cotxe a l'autovia C-16, a Sant Fruitós de Bages. El vehicle en què viatjaven les víctimes ha sortit de la calçada i ha caigut per un marge. Els tres afectats han estat evacuats pel SEM amb un pronòstic de poca gravetat.

El sinistre, segons han informat fonts dels Bombers i del SEM, ha tingut lloc a 2/4 de 6 de la tarda al punt quilomètric 54 de la C-16, a la calçada en sentit Barcelona, entre les sortides de Manresa (la de l'antiga Menfis) i de Sant Fruitós de Bages.

Per causes que es desconeixen, un vehicle ha sortit de la calçada i ha caigut per un petit marge. Els tres ocupants han quedat atrapats a l'interior del cotxe i han hagut de ser rescatats pels Bombers, que hi han treballat amb sis dotacions. Posteriorment, els tres ferits han estat atesos per tres ambulàncies del SEM. Els han traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Com a conseqüència de l'accident, els Mossos han tallat un dels dos carrils de la C-16, en sentit Barcelona.