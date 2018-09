CCOO considera «insostenible» la situació de la DGAIA i exigeix mesures de xoc

CCOO de Catalunya considera "insostenible" la situació que viu la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) pel risc en què considera que es troba la seva plantilla davant l'increment de menors no-acompanyats que arriben a Catalunya.

El sindicat alerta d'un augment de les agressions i del contagi de malalties infeccioses al personal dels centres, i lamenta la manca de previsió i gestió adequada de l'emergència, ha informat aquest divendres en un comunicat.

Critiquen que la manca de mesures de diagnòstic i educatives adequades, de seguretat i d'un protocol sanitari preventiu previ a l'entrada dels menors als centres ha provocat, durant l'estiu, xivarris a molts centres i la pernoctació de menors a comissaries dels Mossos d'Esquadra.

El sindicat insisteix que hi ha hagut contagis per infeccions de tuberculosi, escabiosi i fongs, originats per menors que ingressen sense que se'ls faci un control preventiu de les seves malalties.

Cosa que ja van posar en coneixement de la Inspecció de Treball de Catalunya fa mesos, quan van sol·licitar l'aplicació d'un protocol, el passat 10 de juliol, recorda.

"Davant d'aquesta situació de risc greu calen mesures de xoc de caràcter urgent per evitar el risc biològic i d'agressions, i el compliment de la normativa de prevenció de riscs laborals, que actualment suposa un risc greu per a la integritat física o la salut del personal treballador de la Dgaia", resa el comunicat.

Així mateix, exposa que la situació d'emergència per l'arribada de menors és "un problema de país" que requereix una actuació coordinada urgent del Govern amb la implicació d'altres Conselleries, com a Salut, Justícia i Interior, així com d'altres agents implicats.