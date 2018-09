Tornen a sostreure l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa

?Un grup d'ultres del Penedès va sostreure ahir a la matinada l'estelada de la plaça Onze de Setembre de Manresa, que hi oneja per mandat del ple municipal. Al llarg de l'estiu, ja havia estat arrencada quatre vegades per ultres bagencs. La bandera que hi havia ara va ser col·locada per la Diada. En aquella ocasió, tècnics de manteniment van col·locar una extensió al pal que la sustenta, perquè quedés més amunt. Però això no ha servit perquè uns vàndals la poguessin arrencar ahir a la matinada amb un pal de grans dimensions, tal com mostra el vídeo que van penjar a les xarxes.