Demanen 15 anys de presó per violar una dona discapacitada a Martorell

La fiscalia demana quinze anys de presó per a un veí de Martorell acusat d'haver violat de forma continuada una dona que presentava una discapacitat intel·lectual del 48%. L'home, que serà jutjat avui a l'Audiència de Barcelona, va arribar a agredir sexualment la víctima després de lligar-la a un arbre, segons assegura el ministeri públic en el seu escrit de conclusions provisionals.

Els fets van tenir lloc entre el setembre del 2010 i el gener del 2012, al domicili de l'acusat, Òscar A. L., situat a Martorell. Segons la fiscalia, l'home s'aprofitava de la discapacitat intel·lectual de la víctima per poder abusar d'ella. L'escrit d'acusació pública assegura que Òscar A. L. obligava la dona a baixar el traster i, un cop allà, utilitzava la seva força per retenir-la i per vèncer la seva resistència. Malgrat la negativa de la dona, l'home l'acabava penetrant.

Una vegada, el mes de gener del 2012, el processat, segons explica el fiscal, va lligar la víctima a un arbre, amb una corda, al parc Europa de Martorell. Un cop immobilitzada, la va penetrar vaginalment, sense fer cas a la seva negativa.

El ministeri fiscal considera els fets com un delicte continuat d'agressió sexual, sobre una víctima especialment vulnerable, per raó de discapacitat. Per aquest motiu, demana per a ell la pena de quinze anys de presó. Un cop superi la pena penitenciària, la fiscalia demana que se li imposi un període de deu anys de llibertat vigilada. A més a més, reclama que indemnitzi la tutora de la víctima amb la quantitat de 6.000 euros. El judici se celebrarà avui al matí a la secció 21a de l'Audiència Provincial de Barcelona.