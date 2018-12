Crema un contenidor ple de cartró a Igualada

El Bombers de la Generalitat van apagar ahir a la matinada un incendi que es va declarar en un contenidor de ferro ple de cartró, en una empresa de reciclatge del carrer d'Alemanya d'Igualada. El cos d'emergències, que va rebre l'avís a les 2.24 h de la matinada, ha retirar el contenidor a l'exterior de la nau, per apagar el foc, que es va donar per extingit a les 2.50 h. Tot i que la nau es va omplir de fum, es va ventilar ràpidament. Al lloc dels fets hi van treballar tres dotacions dels Bombers.