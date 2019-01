Mor un home a l'Alt Urgell en accidentar-se amb el seu tractor

Un veí de Fígols i Alinyà (Alt Urgell) de 69 anys va morir dimarts passat, 1 de gener, en accidentar-se amb el seu tractor en una finca de la seva propietat. L'home va perdre la vida en quedar atrapat sota el vehicle.

Segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra, l'avís dels fets va tenir lloc dimarts quan passaven cinc minuts de les 9 del vespre. L'accident va tenir lloc en una finca particular del mateix municipi de l'Alt Urgell. Tot indica que estava fent feina quan, per causes que es desconeixen, el tractor va bolcar i ell va quedar-hi atrapat.

D'altra banda, també dimarts, es va produir un altre accident a l'Alt Urgell, en aquest cas de trànsit. Un xoc múltiple entre quatre vehicles a la C-14, a Bassella, va causar dotze ferits lleus.