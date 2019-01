Denunciat un professor de l'Escola de Música a Berga per abusar d'una menor

Arxiu particular

Edifici de l´Escola Municipal de Música de Berga. Arxiu particular

Els Mossos d'Esquadra han rebut una denúncia contra un exprofessor de l'Escola Municipal de Música de Berga per haver abusat presumptament d'una alumna menor d'edat, segons van confirmar ahir fonts policials i judicials. De moment, només es té constància d'una sola denúncia, però es desconeix si hi pot haver més casos.

Els fets van tenir lloc fa uns quants anys enrere, quan el professor treballava al centre. L'educador va tenir presumptament relacions sexuals amb la menor, que aleshores tenia menys de 16 anys i, per tant, no tenia l'edat legal de consentiment sexual. Posteriorment, ara fa un any, l'home va deixar de treballar al centre, justament quan la direcció va tenir coneixement dels fets, a través de la mateixa víctima, que el va denunciar quan ja era exalumna.

La denúncia s'ha conegut ara, i la investigació dels Mossos s'està portant a terme juntament amb la fiscalia. El cas ha causat preocupació a la direcció de l'Escola de Música i a l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga, que de moment no ha informat públicament sobre els fets. Avui al migdia, ha convocat una roda de premsa per explicar el cas.

Fa uns dies, el govern local va comunicar els fets als grups municipals de l'oposició a l'Ajuntament. Ahir, ho va fer al professorat i a les famílies de l'escola de música.