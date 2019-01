La presumpta vaga encoberta deixa la policia de Santpedor amb només set agents

La baixa mèdica simultània de la meitat de la plantilla de la Policia Local de Santpedor (cosa que segons l'Ajuntament es tractaria d'una vaga encoberta) ha deixat el cos municipal en unes condicions precàries: s'ha quedat amb només set policies de servei, tot incloent en aquesta xifra dos interins amb què s'ha reforçat la plantilla les darreres setmanes.

Segons va admetre ahir l'alcalde, Xavier Codina, això significa que alguns dels torns s'han de cobrir amb un sol policia operatiu, malgrat que la recomanació general per a qualsevol policia és que una patrulla estigui formada sempre per dos agents. De totes maneres, Codina va explicar que alguns serveis es reforcen amb efectius de les policies locals de Sant Fruitós i Sallent, amb les quals Santpedor està mancomunada.

Com va informar l'Ajuntament dimarts a la tarda en un comunicat, el consistori ha denunciat al jutjat de guàrdia de Manresa els set policies que estan de baixa des de fa un mes i mig, perquè considera que, en el fons, estan secundant una vaga encoberta, com a forma de pressió per aconseguir reivindicacions laborals.

La llei impedeix als policies poder fer vaga i també castiga els treballadors que tramitin baixes no justificades. Per aquest motiu, segons va explicar ahir Codina, els set agents han estat denunciats per un delicte contra la Seguretat Social i per un delicte d'abandonament de servei públic. Els set agents van agafar la baixa de cop durant la primera quinzena de desembre i cap d'ells no s'ha incorporat a la feina des de llavors.

Codina va justificar ahir la presentació de la denúncia al jutjat. «No podíem establir cap negociació, perquè es tracta d'una reivindicació del tot il·legal», va assegurar, i va afegir que, abans de les baixes, «estàvem amb converses laborals i fins i tot havíem arribat a un acord per millorar coses».

L'alcalde va afirmar que la seguretat ciutadana a Santpedor no es ressentirà de la situació, malgrat la precarietat de la plantilla local. «Hem fet mans i mànigues per intentar tenir uns serveis de mínims, i comptem amb el reforç de la policia de Sant Fruitós».