La neu escampa el fred i es retira cap a la cara nord del Pirineu

El temporal de neu és previst que continuï avui, tot i que ho farà amb menys intensitat que ahir. A més, quedarà restringit únicament a la zona pirinenca, a la cara nord. La sensació de fred, però, augmentarà, a causa del vent i de la baixada progressiva de les temperatures.

La nevada d'ahir va deixar més d'un pam de neu als carrers de les principals capitals de comarca del Pirineu català. A Vielha, per exemple, a primera hora de la tarda, ja s'havien acumulat 27 centímetres de neu. A Puigcerdà i a la Seu d'Urgell s'havien registrat 23 i 22 cm, respectivament. A Sort, població del Pallars Sobirà on no és gaire habitual que nevi amb abundància, ahir va recollir 19 cm. També a l'alt Berguedà es van registrar gruixos molt destacats, com els 18 cm de Castellar de n'Hug. En cotes més baixes, com a Berga i a Solsona, ahir al matí, passada la part principal de la nevada, s'hi havien acumular uns dos centímetres de neu.

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya són que la nevada continuï avui al matí per anar-se enretirant de mica en mica cap a la cara nord del Pirineu i que es mantingui divendres al matí només a la Vall d'Aran.

Encara que anirà millorant el temps, les temperatures continuaran baixant fins divendres i la sensació de fred serà intensa a causa del vent, que ahir ja va bufar amb ratxes pròximes als 90 quilòmetres per hora a l'Alt Empordà, a les Terres de l'Ebre i a les cotes altes del Pirineu, on es van formar rufes de neu.

D'altra banda, ja ahir, dimecres, les temperatures van ser gèlides a bona part de Catalunya, on Guixers (Solsonès) va registrar la temperatura mínima més baixa amb -7,7ºC, seguida del Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb -7,1ºC.