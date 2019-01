La neu i el gel compliquen la circulació en una desena de vies del Berguedà i la Cerdanya

La neu i el gel afecten 29 carreteres aquest dijous al matí a Catalunya. En total hi ha 33 trams afectats, quatre dels quals estan tallats. En territori Regió7 hi ha una desena de vies afectades:

Carreteres tallades

La BV-4024 entre Bagà i Coll de Pal.

La BV-4031 entre Castellar de N'Hug i el Coll de la Creueta

Obligatori cadenes

A l'N-260 entre Bellver de Cerdanya i el Pont de Bar

A l'N-260 entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya

La BV-4243 a Castellar del Riu

La BV-4242 a Berga

La BV-4025 a Fígols

La BV-4022 a la Nou de Berguedà

La BV-4021 a Sant Julià de Cerdanyola.

La majoria d'afectacions són a les comarques de Lleida, on hi ha 19 vies afectades. El Port de la Bonaigua a la C-28 i l'accés al Pla de Beret a la C142b estan tancats. A les comarques de Girona hi ha tres carreteres on cal estar especialment atent. A Barcelona són set les vies afectades, dues de les quals estan tallades a la Catalunya Central. El pla Neucat continua en estat d'alerta.

Entre d'altres, a Lleida és obligatori utilitzar cadenes a la C-28 entre Vielha i Nau Aran i entre Alt Àneu i Esterri d'Àneu; a l'N-141 entre Bossòst i Eth Portilhon (França), i a la C-13 entre Sort i Esterri. A més, a l'N-230 està restringit el pas de camions articulats entre Vilaller i Vielha, i la resta de vehicles han de portar cadenes. A l'N-260 està prohibida la circulació de vehicles de tercera categoria entre Soriguera i Ribera d'Urgellet, amb cadenes per a la resta.