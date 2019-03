El motorista mort en accident al Bruc és un veí d'Igualada de 38 anys

El punt on va tenir lloc l´accident

El punt on va tenir lloc l´accident GEMMA ALEMAN/ACN

El motorista mort aquest dimecres en accident a l'A-2 al Bruc és J. M. C., veí d'Igualada de 38 anys, segons han informat font del Servei Català del Trànsit.

L'accident es va produir dimecres a les poc abans de les set del matí quan el vehicle va sortir de la via i el seu conductor i únic ocupant va morir.

El sinistre va tenir lloc al punt quilomètric 569 de l'A-2, en direcció Barcelona. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, hi va haver restriccions a l'A-2 al Bruc en sentit Barcelona i es van fer desviaments per una via lateral. Això va provocar uns 8km de congestió. La situació es va normalitzar cap a les onze del matí.