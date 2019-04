Desmantellen una plantació de marihuana valorada en més de 15.000 euros a Sant Esteve

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de Martorell van detenir un home de nacionalitat espanyola, de 43 anys i veí de Sant Esteve Sesrovires, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues, i d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar el mes de febrer quan els agents van tenir coneixement d'una presumpta plantació de marihuana indoor en una casa d'una urbanització del municipi de Sant Esteve Sesrovires. Gràcies a les gestions d'investigació, els agents van identificar els inquilins de la casa i van aconseguir detectar una presumpta plantació de marihuana a l'interior del domicili.

Finalment, el dilluns 1 d'abril, els investigadors van contactar amb el llogater de la casa i, amb el seu consentiment, van accedir a l'interior, on van localitzar dues habitacions totalment equipades pel cultiu de plantes de marihuana: hi havia plafons de llum, aparells de ventilació i filtres. Els agents van comissar un total de 250 plantes de marihuana, amb un valor d'uns 15.000 euros en el mercat negre, i l'home va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues.

Així mateix, també van detectar una escomesa clandestina a la xarxa elèctrica que els tècnics de la companyia elèctrica van calcular en una defraudació de fluid elèctric aproximat de 52.000 euros, motiu pel qual també va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte de defraudació de fluid elèctric.

L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretat la seva llibertat amb càrrecs.