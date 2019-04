Dos accidents en poc més de 12 hores davant del parc de bombers de Manresa

En poc més de 12 hores de diferència es van produir dos accidents davant del parc de bombers de Manresa.

En el primer dels accidents, que va tenir lloc dilluns poc després de les 8 del vespre, tres persones hi van resultar ferides. Davant del restaurant Aligué, dos turismes van xocar per causes que es desconeixen. Un d'ells va quedar bolcat dins l'aparcament del restaurant i l'altre, al mig de la via, tallant un carril en direcció a Sant Fruitós de Bages.

El segon dels accidents va tenir lloc ahir al matí, poc després de 2/4 d'11, en direcció Manresa. En aquest accident dues dones van resultar ferides de caràcter lleu i van ser ateses pel SEM al mateix lloc dels fets i posteriorment van ser traslladades amb ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.