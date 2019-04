Una menor mor i quatre joves més resulten ferits en un accident a Avinyó

Una menor de 15 anys, Clara Montsech, va morir ahir a la tarda en bolcar el cotxe en què circulava per un camí forestal d'Avinyó. Quatre joves més va resultar ferits. La víctima mortal és filla de l'exalcalde de Santa Maria d'Oló Santi Montsech. El conductor del vehicle, un jove de 18 anys de Balsareny, va resultar ferit crític i va ser evacuat amb helicòpter a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els altres tres joves que anaven al cotxe van resultar amb ferides de diversa consideració i dos van ser traslladats a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

L'accident va tenir lloc molt a prop del nucli urbà d'Avinyó, al camí forestal que va a la font de la Rovirassa. Per causes que s'estan investigant, el tot terreny que conduïa el jove de 18 anys va pujar per un talús que hi ha al marge del camí i el vehicle va bolcar. En el moment dels fets, el vehicle anava sense la capota i els ocupants no duien posat el cinturó de seguretat, segons fonts coneixedores de la investigació. Els ocupants del tot terreny eren veïns de poblacions properes a Avinyó.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís pocs minuts abans de les 7 de la tarda i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi va desplaçar quatre unitats de suport avançat i dues de bàsiques per ocupar-se de les víctimes.

Clara Montsech era molt coneguda a Santa Maria d'Oló. De fet, el veïns estaven colpits ahir per la notícia, i s'han suspès les caramelles que s'havien de celebrar avui al municipi. La víctima era membre de la colla bastonera, que hi havia d'actuar. El ferit crític és de Balsareny i està vinculat a Santa Maria d'Oló, poble on va freqüentment, perquè és parent dels propietaris d'una masia del municipi del Moianès.

Ahir, a tres quarts de 9 del vespre, agents dels Mossos d'Esquadra encara eren al lloc dels fets prenent dades de l'accident per acabar d'aclarir-ne les causes que el van provocar. El tram on va tenir lloc l'accident és a tocar del poble, molt a prop de la plaça Dalí, un terreny sense asfaltar. El cotxe va quedar molt malmès després de l'accident.