Un detingut i un imputat a Manresa per robar en dues botigues al carrer Guimerà

Agents de la policia local van detenir aquest dijous a la tarda un jove de 19 anys, sense domicili conegut a l'estat, i en van imputar un altre, també de 19 anys i veí de Manresa, per un delicte lleu de furt en un establiment comercial.

Els fets van ocórrer a quarts de nou del vespre, quan una patrulla d'agents no uniformats de la policia local va observar com dues persones fugien corrent d'una botiga de roba del carrer Guimerà perseguits pel vigilant de seguretat del local, el qual va informar als agents que aquelles dues persones acabaven de sostreure gènere de la botiga. Els agents van poder interceptar allà mateix un dels individus, mentre l'altre, que en un principi va poder escapar-se, va ser interceptat i detingut posteriorment per una altra patrulla a l'alçada de Crist Rei.

En identificar els joves es va comprovar, d'una banda, que portaven diverses peces de roba de dos establiments diferents, que un dels joves tenia domicili a Manresa però que l'altre no tenia domicili conegut a l'estat. Pel valor dels objectes sostrets, el jove que tenia domicili conegut va ser denunciat judicialment per un delicte lleu de furt, mentre que l'altre, en no tenir domicili conegut a l'estat, va ser detingut per tal de ser posat a disposició judicial.