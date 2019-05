Una petita esllavissada afecta la C-55 a Monistrol de Montserrat

Una petita esllavissada de pedres va afectar ahir a primera del matí la carretera C-55 al seu pas per Monistrol de Montserrat, segons van informar els Bombers de la Generalitat, que van rebre l'avís a les 7 del matí. Finalment, però, els bombers no van activar cap dotació per netejar la calçada perquè es va desplaçat fins al lloc una patrulla de Mossos d'Esquadra, la qual es va fer càrrec de retirar les pedres que havien caigut a la via. A les vuit i deu minuts van finalitzar les tasques de neteja de la calçada. Segons informacions del Servei Català de Trànsit, no es van registrar retencions viàries.