Dues persones ferides en bolcar el cotxe en què viatjaven a Masquefa

Dues persones han resultat ferides aquest dissabte a la matinada quan el cotxe en què viatjaven ha sortit de la via i ha bolcat, a Masquefa. L'accident s'ha produït a les 2.51 h al quilòmetre 9 de la carretera BV-2249 en direcció al nucli urbà de Masquefa. El vehicle ha quedat bolcat al carril dret de la via i els dos ocupants han estat traslladats a l'hospital de Martorell. Es desconeix la gravetat de les ferides a hores d'ara. En l'accident hi han treballat dues dotacions dels Bombers, que han retirat el vehicle i han netejat la calçada.