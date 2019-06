La berguedana Arderiu, satisfeta amb la intervenció de Forcadell

La berguedana Olga Arderiu, que forma part de la defensa de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell en el judici al procés que fins aquest dimecres es va celebrar al Tribunal Suprem, es mostrava satisfeta de la intervenció en l'últim torn de paraula de la seva defensada.

En declaracions a l'emissora Rac1, Arderiu assegurava també que creu que ja no hi ha cap motiu per mantenir Forcadell en presó preventiva. Per això va explicar que han posat en marxa els tràmits per demanar que Forcadell quedi en llibertat.

«No hi ha motius per mantenir-los a la presó. S'havia dit que es feia per garantir la seva presència al judici. Ara que ja s'ha acabat, aquesta justificació ja no serveix», va afirmar.

També va afegir que «m'agradaria ser tan optimista com Melero i que els deixin sortir de la presó, però no vull que ens fem il·lusions».

Arderiu es va referir també a un dels interrogatoris que va protagonitzar al judici, el de l'exvicepresidenta del Govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría.

Després d'un estira-i-arronsa amb el magistrat Manuel Marchena, Arderiu va aconseguir que Sáenz de Santamaría reconegués que no sabia si s'havia votat i publicat la declaració d'independència.

«La Carme em va dir que preguntés a Soraya Sáenz de Santamaría si sabia si s'havia publicat la declaració d'independència. Va acabar contestant que no ho sabia. Va ser una petita victòria perquè es va posar de manifest la seva falta de ganes de contestar», va confessar l'advocada berguedana.

Respecte a la decisió, que es va conèixer aquest dimecres, del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) de rebutjar la demanda de Forcadell contra la seva presó preventiva, l'advocada Olga Arderiu va expressar la seva estranyesa pel fet que encara no hagin rebut cap notificació d'Estrasburg.

«El TEDH va rebutjar la demanda contra la presó preventiva, però nosaltres no hem rebut cap notificació; és molt curiós que es filtrés justament el darrer dia del judici», assenyalava Arderiu.

«També és curiós que s'hagués resolt el març, perquè la vam posar el gener i tarda uns sis mesos», va assenyalar.