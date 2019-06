Manresa celebra el dia de la Policia Local al Palau Firal

El Palau Firal de Manresa va acollir ahir l'acte institucional del dia de la Policia Local, en què es va reconèixer els agents Miquel Àngel Lenard i Xavier Ferrer amb la medalla a la permanència en el servei pels 30 anys al cos. També es va distingir, per accions destacades, els agents Jordi Cèsar Serrano, Francisco González, José Carlos Montiel, José Carlos Lobato i Víctor Manuel Fernández. La policia va homenatjar Carles Pons, gerent de Reanima, per la formació dels agents en l'ús de desfibril·ladors, i el ciutadà Samuel Anyke per col·laborar en el rescat d'un ancià el 2 de setembre passat. El cap del cos, Jordi Mora, l'alcalde de Manresa en funcions, Valentí Junyent, i la directora de Policia de Catalnya, Marta Pons, també van intervenir en l'acte.