El Col·legi d'Advocats debat sobre la gestació subrogada

El Col·legi d'Advocats de Manresa va acollir ahir un intens debat sobre els aspectes legals de la gestació subrogada. Mig centenar de persones van sentir com l'advocat Jesús Alonso Burgos -opositor de la seva legalització- exposava els problemes que suposa, com tràfic de dones i de nens pel fet que en altres països sí que sigui legal, mentre que el també advocat José Javier Ordóñez destacava la necessitat de regular-la i els problemes que la situació actual genera a la justícia quan la gestació subrogada es fa a l'estranger per portar després els nens a l'Estat espanyol. La doctora en dret de la UAB Noèlia González també va posar sobre la taula els pros i contres d'aquesta pràctica, i els metges August Huertas i Pere Rovira van exposar la seva experiència personal.