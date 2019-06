L'homicida de Terrassa va dormir en un càmping del Berguedà els dies anteriors al crim

L'home detingut per l'homicidi de la seva exparella a Terrassa va dormir a un càmping del Berguedà després que ella l'hagués fet fora de casa quatre dies abans del crim per una discussió. El pressumpte homicida l'hauria copejat a casa seva fins a acabar amb la seva vida i l'hauria enterrat personalment el 7 d'agost del 2018. Així ho sosté el titular del jutjat de violència sobre la dona de Terrassa, en l'acte en què acorda l'ingrés a la presó del detingut, i al qual ha tingut accés Regió7.

El jutge sosté que hi ha «indicis sòlids» que apunten que el detingut va matar la víctima, donat que no té coartada per al moment en què va desaparèixer ni va ser coherent la seva conducta els dies posteriors, quan va treure diners del compte d'ella i va suplantar-li la identitat per obtenir un duplicat d'una targeta de crèdit a nom seu. A més, ressalta el jutge, quan la policia va descobrir el cadàver de Mònica Borràs al jardí de l'habitatge de Terrassa, el detingut va reconèixer haver-la matat.