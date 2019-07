Descarrila un tren de Rodalies de la línia R3 entre Planoles i la Molina amb 37 passatgers

Un tren de la línia R3 de Rodalies amb destinació a Puigcerdà va descarrilar entre Planoles i la Molina aquest dimarts, poc després de les nou de la nit. A dins del comboi hi viatjaven 35 persones, que segons la mateixa font no van patir lesions. Dos d'ells, però, van ser atesos per crisi d'ansietat. Els serveis d'emergència treballen amb la hipòtesi que l'incident es va produir per un despreniment de roques dins del túnel de Toses.

Tècnics de Renfe treballen aquest dimecres per encarrilar el tren accidentat al túnel de Toses dimarts a la nit i poder-lo retirar durant la jornada. Hi ha un únic eix descarrilat. Adif haurà d'avaluar després els danys causats en la infraestructura abans de decidir quan es pot restablir el servei ferroviari. Mentrestant hi ha un servei alternatiu per carretera entre Ribers de Freser i Puigcerdà.

Segons han explicat els Bombers, al tren hi viatjaven els 37 passatgers més el maquinista, que després del descarrilament va ajudar els passatgers a baixar del comboi. El cos d'emergències va enviar efectius de Grae i nou dotacions a lloc de l'incident. Indiquen que no hi va haver ni ferits ni atrapats, i que tampoc es va generar ni foc ni fum.

El tren va quedar a dins d'un túnel dos quilòmetres més endavant de l'estació de Toses en direcció a Puigcerdà. Es va tallar l'electricitat de la catenària per evitar accidents mentre es treballava en les tasques d'evacuació.

De la seva banda, Protecció Civil va activar el pla d'emergències Ferrocat. La mateixa font indica que Adif, l'empresa que gestiona la infraestructura, va activar el seu Pla d'Autoprotecció PAU en nivell 1.