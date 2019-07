Tres cotxes s'accidenten a l'A-2 a Abrera

Tres cotxes s'han vist implicat aquest dimecres al migdia en un accident a l'autovia A-2, a l'alçada d'Abrera. L'accident ha tingut lloc a les 2 del migdia quan, per causes que es desconeixen, un vehicle ha xocat contra la mitjana de l'autovia. Posteriorment, dos cotxes més també han acabat xocant, com a conseqüència d'aquest primer xoc.

En el vehicle que ha xocat contra la mitjana, un Audi A-4, hi viatjaven un home i dos menors, que han pogut sortir del cotxe pel seu propi peu i han resultat il·lesos. Tot i això l'home ha hagut de ser atès per un atac d'ansietat. En un altre dels vehicles també hi viatjava un nen que també ha sortit il·lès de l'accident.