Tres ferits en un xoc frontal entre dos cotxes on s'acaba l'autovia C-16 a Berga

Un aparatós accident de trànsit a la C-16, a Berga, va deixar tres ferits, un d'ells greu. Un turisme i un tot terreny van xocar frontalment ahir al migdia on s'acaba de l'autovia, al quilòmetre 97, un punt on, tot i no haver-hi mitjana, hi ha pilons que separen clarament el carril de pujada i baixada. Els Mossos investigaven ahir les causes de l'accident que va tenir lloc en sentit nord. L'autovia va quedar tallada totalment al punt de l'accident durant dues hores i els vehicles van ser desviats per l'interior de Berga.

Els dos ferits lleus van ser traslladats amb ambulància a l'Hospital Sant Bernabé de Berga i l'accidentada més greu, una veïna de Gironella que treballa a l'Ajuntament d'aquest municipi, va ser traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) afirmaven ahir a aquest diari que, tot i tenir ferides de gravetat, no es temia per la seva vida. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar sis vehicles els Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies i quatre dotacions dels Bombers, que van haver de fer treballs d'excarceració per treure a dos dels ferits que havien quedat atrapats.

L'estat en què van quedar el turisme i el tot terreny evidenciaven el fort impacte entre els dos vehicles. Dos cotxes que circulaven per la C-16 en el moment del xoc frontal també van acabar col·lidint amb els vehicles implicats. Ahir a la tarda no quedava clar com s'havia produït l'accident perquè és molt difícil que un vehicle pugui envair el carril contrari just en el punt on s'acaben els quatre carrils de l'autovia i comença la carretera. Els pilons de separació han d'evitar, precisament, que hi hagi xocs com el d'ahir.

L'accident va tenir lloc a 3/4 de 3 de la tarda i l'autovia va estar tallada durant dues hores. Fins gairebé les 6 de la tarda es va donar pas alternatiu. Hi va haver cues a la C-16, tot i que no van ser quilomètriques perquè els cotxes que anaven en sentit Manresa eren desviats fins la rotonda de l'entrada sud de Berga, i els que circulaven en direcció a la Cerdanya els feien passar per l'interior de la ciutat fins a la sortida de Berga Centre, la de l'institut Guillem de Berguedà. A dins de la ciutat hi havia un gran volum de vehicles mentre la carretera va estar tallada, i hi havia congestió en alguns punts de la ciutat.