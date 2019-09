Retards de 30 minuts a l'R4 per una avaria de senyalització entre Sants i l'Hospitalet

Els trens de les línies R1, R3 i R4 de Rodalies pateixen retards que arriben als 30 minuts per una avaria de senyalització que s'ha registrat a les 8.45 a les instal·lacions d'Adif entre Sants i l'Hospitalet de Llobregat, ha informat Renfe. Aquesta incidència limita la capacitat operativa en aquest tram. S'ha decidit reduir les freqüències de pas a dos trens per hora i sentit per no incrementar les demores de forma exponencial. Tècnics d'Adif treballen per reparar l'avaria que provoca aquests problemes.