Jutgen dos acusats per agredir i robar a un menor de matinada a Manresa

El fiscal demana una pena de 3 anys i mig de presó per a dos acusats d'agredir un menor i robar-li a Manresa. Segons el relat de la fiscalia, els dos acusats, A. B. i H. A. A., es van apropar a la víctima, un menor d'edat, a l'exterior de La Carpa del Riu de Manresa. Allà, segueix el relat de la fiscalia, els acusats van propinar un cop de puny a la cara al menor, que va poder-se escapar corrent.

Tot i això, els acusats el van perseguir i a l'alçada del carrer Camp d'Urgell el van aturar i el van colpejar de nou i li van robar el telèfon mòbil que portava, de la marca Swissmobilitiy, i tot seguit van fugir del lloc dels fets. L'agressió i el robatori van tenir lloc, segons l'escrit del ministeri públic, el 26 d'agost del 2018 a tres quarts de cinc de la matinada.

Pel que fa a la condemna, la fiscalia demana tres anys i sis mesos de presó per a cadascun del acusats i la suspensió del sufragi passiu durant el temps de la condemna per un delicte de robatori amb violència. També demana per a cadascun dels acusats una multa 480 euros per un delicte lleu de lesions. D'altra banda, la víctima reclama una indemnització de 600 euros pel mòbil que suposadament li van sostreure els acusats i que no s'ha recuperat. El judici és previst per a avui a Manresa.