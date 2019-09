L'atac d'un llop provoca la pèrdua de 19 ovelles a Odèn

L'atac d'un llop la nit del 31 d'agost passat va deixar 3 ovelles mortes, 7 de sacrificades i 9 de desaparegudes en una explotació ramadera d'Odèn. El seu propietari, Florenci Serra, va lamentar la mort de les ovelles i va criticar la manca d'ajuda dels departaments de Territori i d'Agricultura.

Serra ja ha mantingut una reunió amb Territori, amb el qual s'ha acordat el pagament d'indemnitzacions econòmiques en funció del nombre de cadàvers i d'avortaments causats per l'atac. El pagès critica, però, que el barem de pagaments no s'actualitza des del 2007 i el valor de les ovelles ara és superior al d'aquell any. Les indemnitzacions poden oscil·lar dels 115 als 300 euros per cadàver.

A més, el propietari de l'explotació exigeix més ajudes en l'àmbit de la prevenció. «Aquest problema el podria solucionar Agricultura si volgués. Pel que fa a prevenció i tot aquest tema, està inclòs en les ajudes, però de moment se'n renten les mans», criticava el pagès, que va perdre un total de 19 ovelles en l'atac del llop.

No és el primer atac que pateix Serra en el seu ramat d'ovelles, ha perdut mig centenar d'animals en el darrer lustre. «Fa cinc anys que perdíem bestiar i no sabíem què passava, dos anys després es va certificar que era un llop i la baixada de producció i les pèrdues que he tingut han sigut culpa d'això, va explicar Serra a Regió7, i va afegir que en els altres casos Agricultura només li va oferir «unes tanques elèctriques» pel que fa a matèria de prevenció, ajuda que considera que no li servia de res ja que «ja les tancava a la nit».

«M'haurien de compensar les hores de treball i sobretot la prevenció, ja sigui amb gossos de protecció o algun altre mètode», va reivindicar Serra, que també es va mostrar preocupat pel fet que l'últim atac va tenir lloc a només 800 metres de l'explotació.

Serra va mostrar la seva disconformitat amb el valor de les indemnitzacions que ha de rebre per cada ovella morta. «Ells posen un preu a l'ovella com si tu ja la venguessis, com si cessessis l'activitat, però si tu vols continuar l'activitat no et compensa mai de cap manera», explicava el pagès, que també veu afectada la seva producció a l'hora de preparar l'ovella que substitueixi la morta. «A part de perdre producció, perdo el que costa posar una altra ovella al seu lloc», va lamentar el propietari de l'explotació, que va assegurar que perquè una ovella nova comenci a produir han de passar «uns 20 mesos».

L'odenenc va explicar que les ovelles que no han estat directament atacades pel llop també pateixen els seus efectes i aquest fet «mai s'ha previst» per part de les administracions. A part de la pèrdua del bestiar, es troba que la resta d'ovelles pateixen «estrès i avortaments», dels quals les indemnitzacions només cobreixen els avortaments vistos, és a dir si es veu el fetus, amb un valor de 30 euros.

L'única manera que té Serra per lluitar contra els atacs del llop és «controlant molt més el bestiar, per tant una despesa més gran d'hores de feina», va relatar, i va afegir que «si no trobo solucions no em quedarà cap més remei que plegar. Sento que no estic segur enlloc, que no sé on anar amb el bestiar. I sobretot el maldecap de pensar: les tornaràs totes a casa?», va lamentar Serra, l'únic propietari d'un ramat de bestiar de la zona on ataca el llop.