Un vehicle cau en un forat d'obres de dos metres a les Valls d'Aguilar

Un vehicle va caure en un forat d'obres de dos metres de profunditat aquest diumenge al vespre a les Valls d'Aguilar, municipi de l'Alt Urgell. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, que van enviar un total de dues dotacions al lloc dels fets, l'accident es va produir minuts abans de les 9 del vespre a la car-retera BV-5134, al quilòmetre 23, quan el turisme es va precipitar per un forat d'obres que hi havia en aquest punt i va caure uns dos metres avall, per causes que s'estan investigant.

Segons van informar les mateixes fonts, el conductor del vehicle va resultar ferit amb una contusió al maluc però no es va fer lesions de gravetat. L'home va ser traslladat pels serveis del Sistema d'Emergències Mèdiques a l'Hospital de la Seu d'Urgell.