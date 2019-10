Dos accidents en una hora col·lapsen la C-55

Un xoc entre tres vehicles a la C-55 ha provocat dos ferits lleus aquest matí de divendres i ha obligat a tallar la via en sentit Manresa, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Posteriorment, s'ha produït un altre accident a la mateixa via, amb un motorista implicat. Arran del segon accident s'han realitzat desviaments per la carretera C-16.



El primer accident ha tingut lloc al punt quilomètric 21 a Sant Vicenç de Castellet en sentit nord. Per causes que s'estan investigant, a quarts de nou del matí s'ha produit un encalç entre tres turismes que ha deixat dos ferits per contusions cervicals. A les 10.00h ha tingut lloc el segon accident, el d'un motorista, al punt quilomètric 22,5 en sentit nord, a Castellgalí.



La via s'ha tallat en sentit Manresa i es fan desviaments per la carretera C-16 ja que les retencions a la C-55 són importants.



Calçada tallada (Retenció): C-55 | SANT VICENÇ DE CASTELLET | Sentit Nord cap a MANRESA | Punt km. 21-20 | 09:05 — Trànsit C-55 (@transitc55) October 4, 2019