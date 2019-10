Desarticulen un grup que havia robat a Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres membres d'una organització dedicada a robar en domicilis, especialment del Baix Llobregat però també havien actuat a Sant Joan de Vilatorrada. El jutge de guàrdia ha enviat a presó els tres detinguts, que utilitzaven el mètode dels marcadors per entrar als pisos.

Segons han explicat fonts del cos policial, les detencions són el resultat de la segona fase d'una investigació que ja va possibilitar la detenció de tres dels integrants de l'organització a principis de setembre.

La investigació es va iniciar el juny de 2019 quan els Mossos van detectar la proliferació de marcadors de cola en diverses poblacions del Baix Llobregat.

Els policies van identificar els membres del grup criminal que havia dut a terme aquests actes preparatoris previs als robatoris, inicialment format per quatre individus, i se'ls va considerar els presumptes autors de quatre robatoris amb força en domicilis de Sant Joan de Vilatorrada, la Garriga i Sant Andreu de la Barca.

Tenint en compte la constant activitat delictiva i la gran mobilitat que tenia l'organització el dia 4 de setembre es va realitzar un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats i la recuperació de diversos objectes robats als domicilis que els arrestats tenien a Barcelona i Sabadell.

Fruit de les indagacions policials posteriors a les detencions els mossos van observar indicis que suggerien la participació d'altres integrants del grup en els robatoris. En aquest sentit, cal destacar que aquestes organitzacions cada vegada més tendeixen a no establir estructures clarament definides, per adoptar sistemes horitzontals de caràcter cooperatiu.



Segona fase de la investigació

D'aquesta manera els mossos van iniciar una segona fase de la investigació que va permetre identificar una bateria de l'organització criminal, tres homes de nacionalitat georgiana de 38, 41 i 54 anys. Els policies els van detenir durant la matinada del 28 de setembre quan en el decurs d'un operatiu policial els van detectar novament al Prat de Llobregat. Davant la possibilitat que haguessin comès un altre robatori van poder detenir dos dels lladres de manera immediata a la via pública i, posteriorment, un tercer quan pretenia recollir amb un vehicle els seus dos col·laboradors.

El mateix dia es va realitzar una entrada i perquisició al domicili que els tres investigats tenien a Santa Coloma de Gramenet. Al pis els agents van localitzar gran quantitat de joies i rellotges provinents dels robatoris, a més de material per marcar domicilis i eines per forçar panys i obrir portes.

Els tres arrestats van passar dilluns 30 de setembre a disposició judicial del magistrat en funcions de guàrdia del Jutjat d'Instrucció del Prat de Llobregat, que va decretar presó provisional, sol·licitada pel Fiscal de guàrdia.



El mètode dels marcadors

Les organitzacions que fan ús d'aquesta tècnica normalment l'apliquen en dues fases perfectament diferenciades.

En una primera fase, els lladres marquen els pisos als quals volen accedir i col·loquen uns fils de cola pràcticament imperceptibles entre la porta i el marc. Unes hores o dies més tard duen a terme la segona i última fase del robatori: si els fils de cola estan intactes significa que no hi ha ningú al pis i, per tant, que els lladres disposen de via lliure per consumar el robatori després de forçar el pany mitjançant rossinyols.

Es tracta d'un modus operandi que el crim organitzat georgià utilitza per tot Europa, però el fet que s'executi en dues fases dóna a la policia l'oportunitat d'esbrinar quin entramat hi ha al darrere dels robatoris. És per això que els Mossos d'Esquadra fan crides a trucar al 112 en el cas que algú trobi en els pisos de la seva finca marcadors a les portes dels pisos, ja siguin fets amb fils de cola o amb peces petites de plàstic, que són més habituals.