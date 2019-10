Dues persones evacuades per un incendi en una cuina de Sant Vicenç

Dues persones van ser evacuades ahir des d'un habitatge de Sant Vicenç de Castellet per un incendi. Els afectats van ser una persona de 31 anys i un menor, i van ser traslladats al CAP per inhalació de fum. El foc es va originar cap a dos quarts d'una, quan una persona estava cuinant i es va encendre una part de l'olla que hi havia als fogons. El foc es va estendre cap a la campana extractora. La resta de l'habitatge, al número 9 del carrer Gran, no va resultar afectat. El foc va ser apagat per la Policia Local, tot i que fins al lloc dels fets es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers, segons van informar fonts d'aquest cos.