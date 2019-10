Un cotxe surt de la via i s'estampa contra una casa al nucli urbà de Collbató

Un cotxe ha sortit de la via, aquest matí de dissabte, al nucli urbà de Collbató, al carrer de Sabadell número 23 i s'ha estampat contra la paret d'una casa. La topada ha provocat desperfectes materials a la tanca, la rampa i els graons de la propietat. S'hi han traslladat dues dotacions dels Bombers. El conductor ha resultat ferit lleu i ha estat atès pels sanitaris allà mateix però no ha estat necessària la seva evacuació. Els Bombers s'han encarregat de netejar la calçada i de garantir que el cotxe no generés més danys. Els fets han tingut lloc a les 10 del matí i 47 minuts.