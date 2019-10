Desarticulen un grup que havia robat pel mètode dels marcadors a Sant Joan

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres membres d'una organització dedicada a robar en domicilis, especialment del Baix Llobregat però que també havia actuat a Sant Joan de Vilatorrada. El jutge ha enviat a presó els tres detinguts, que usaven el mètode dels marcadors per entrar als pisos. Segons el cos policial, les detencions són el resultat de la segona fase d'una investigació que ja va possibilitar la detenció de tres dels integrants de l'organització a principi de setembre.

La investigació es va iniciar el juny quan els Mossos van detectar la proliferació de marcadors de cola en diverses poblacions. Els policies van identificar els membres del grup criminal que havia dut a terme aquests actes preparatoris previs als robatoris, primer format per quatre individus, i se'ls va considerar els presumptes autors de quatre robatoris a Sant Joan, la Garriga i Sant Andreu de la Barca. Tenint en compte la constant activitat delictiva i la seva gran mobilitat, el 4 de setembre es va fer un dispositiu que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats i la recuperació de diversos objectes robats. Fruit de les indagacions policials posteriors a les detencions els Mossos van observar indicis que suggerien la participació d'altres integrants del grup en els robatoris. En aquest sentit, cal destacar que aquestes organitzacions cada cop més tendeixen a no establir estructures clarament definides, per adoptar sistemes horitzontals de caràcter cooperatiu.