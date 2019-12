La fiscalia demana la prescripció del crim de fa 38 anys a Sant Salvador de Guardiola

La fiscalia s'ha afegit a la petició de la defensa i també demana la prescripció del crim de fa 38 anys a Sant Salvador de Guardiola. L'acusat, un escriptor de 74 anys, ha declarat aquest matí per videoconferència des dels Jutjats de Castelló, on viu, i ha tornat a negar els fets, tot i que ha reconegut que coneixia la víctima i que hi havia mantingut relacions sexuals. El presumpte homicida ha respost totes les preguntes i ha negat saber que la víctima estava esperant un fill seu. Després de declarar, ha quedat en llibertat a l'espera que es resolgui el recurs d'apel—lació presentat per la seva defensa, que demana la prescripció del cas. Els fets van tenir lloc l'any 1981, quan l'home hauria matat d'un tret la seva amant i l'hauria enterrat.

Els delictes de sang prescriuen als 15 anys i, per aquest motiu, l'advocat d'una de les acusacions particulars, Xavier Alsina, que representa a la germana de la víctima, tem que el cas quedi prescrit i el presumpte acusat quedi impune. Alsina ha subratllat que està convençut de l'autoria de l'acusat i, per això, ha insistit en que focalitzarà tots els esforços en evitar que el cas quedi tancat per sempre sense, ni tan sols, celebrar-se judici.

El crim es remunta a l'any 1981, quan l'home hauria matat d'un tret una noia madrilenya de 25 anys amb qui mantenia una relació extramatrimonial i que estaria esperant un fill seu. El cadàver va ser localitzat fa vint anys, el 1999, enterrat al jardí d'una casa de la urbanització de Ca l'Esteve, on després de la mort de la noia, l'acusat hi hauria viscut durant vuit mesos amb la seva família. El cos però, no va poder ser identificat fins l'any passat, després que la germana de la víctima en denunciés la desaparició per resoldre un tema d'herència.

El cas ha despertat gran expectació mediàtica a les portes dels Jutjats de Manresa, on l'acusat no ha hagut d'acudir presencialment, ja que ha declarat per videoconferència des dels Jutjats de Castelló, però on sí que hi han assistit els advocats de les dues bandes.