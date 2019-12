Desarticulat un grup dedicat al tràfic de maria que en tenia una plantació a Collbató

Els Mossos d'Esquadra han portat a terme una operació contra el tràfic de drogues que s'ha saldat amb la detenció a Collbató de dos homes i una dona albanesos de 24, 27 i 35 anys, que tenien dues plantacions de marihuana. Una era a Collbató, on es van trobar 900 plantes, i l'altra plantació, ja en procés de desmuntatge, era a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, on es va detenir un quart home de 38 anys i també albanès.

La investigació va concloure el 10 de desembre i havia estat iniciada el juny d'enguany, quan es va detectar que en un domicili de Collbató s'estava manipulant el comptador de la llum. En aquest domicili, l'agost del 2016 ja s'hi havia desmantellat una plantació de marihuana i s'hi van detenir diverses persones. De les gestions d'investigació es van identificar els inquilins del domicili i es va comprovar que el consum d'electricitat era trenta vegades més alt que l'habitual. Així mateix, els investigadors van localitzar una segona plantació a Sant Cebrià de Vallalta.

Finalment, el 10 de desembre es van detenir tres membres del grup com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues, i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Posteriorment, es van localitzar al domicili de Collbató gairebé 900 plantes de marihuana així com una instal·lació perfectament preparada per al cultiu d'aquesta planta. Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge en va decretar la llibertat amb càrrecs.