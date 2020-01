La jutgessa reobre els casos de les càrregues de l'1-O a l'escola Joncadella i a Callús

La jutgessa titular del jutjat d'Instrucció número 2 de Manresa ha revocat l'arxivament decretat per la seva antecessora de les investigacions de les càrregues policials de l'1-O a l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada i també la de les càrregues que van tenir lloc a Callús durant la mateixa jornada.

Es tracta de dues causes separades. En el cas de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, explica David Casellas, portaveu dels advocats voluntaris per les càrregues de l'1-O al Bages, la nova jutgessa ha admès que es van vulnerar els drets de Jordi Pesarrodona quan el mes de juny passat l'anterior titular d'aquest mateix jutjat -el canvi de jutgesses es va fer al juliol- va donar per acabada la instrucció sense haver-lo escoltat com a víctima i lesionat per aquelles càrregues. Pesarrodona ha estat citat ara per declarar el proper 25 de març.

Aquesta, però, és diferent de la causa en què el mateix Pesarrodona està processat i per la qual serà jutjat per desobediència. Aquesta causa ja està en mans del jutjat penal, que encara ha de fixar la data de la celebració del judici. Precisament per aquest cas i per evitar que la seva declaració el pogués perjudicar com a acusat, la defensa de Pesarrodona havia demanat que s'ajornés la seva declaració com a víctima per les càrregues a l'escola Joncadella sense marcar una data concreta per a la seva declaració. Tot i això, explica Casellas, la sorpresa va arribar quan es va arxivar, de manera provisional,sense haver-lo escoltat i vulnerant així els seus drets.

D'altra banda, la mateixa jutgessa també ha reobert la causa per les càrregues policials a Callús. En aquest cas ha estat perquè l'anterior jutgessa va decretar el sobreseïment del cas sense citar a declarar com a testimoni el tinent coronel de la Comandància de Barcelona de l'institut armat que va organitzar les reunions preparatòries de la intervenció de la Guàrdia Civil als municipis de la Catalunya Central. Ara, el tinent coronel de la Guàrdia Civil ha estat citat perquè declari el proper 3 de març als jutjats de Manresa.