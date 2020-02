S'incendia una pila de residus a la central tèrmica de Cercs

Incident a la central tèrmica de Cercs. Els Bombers van rebre ahir a la nit, a 3/4 de 12, l'avís que una pila de residus s'havia incendiat i hi van enviar una dotació. Malgrat que quan van arribar a la tèrmica ja no hi havia flama, van revisar i remullar la zona per evitar que continués cremant en somort, tal com han explicat fonts del cos.

L'incendi va afectar una àrea de sis metres quadrats de residus, entre els que hi havia cintes de cautxú, segons les mateixes fonts. A les 00.55 h els Bombers havien apagat completament el foc.

L'incident té lloc una setmana després que veïns del Berguedà denunciessin als Mossos que les obres de desmantellament de les velles instal·lacions de la central tèrmica de Cercs continuaven malgrat que un decret de l'alcaldia de Cercs del 10 de gener ordenava aturar els treballs, informació que ja va ser avançada per Regió7.

Fonts de l'empresa Em Spain Waste&Treatment, que promou la construcció d'una planta incineradora de residus industrials a la vella central, van negar llavors a aquest diari que actualment estiguin realitzant tasques de desballestament i van dir que des dels 31 de desembre passat que no en fan. I que els moviments que hi havia a les instal.lacions eren els d'operaris que treballaven per tal de retirar el material acumulat tal i com els obliga la llei.