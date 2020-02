Un autobús i un cotxe topen a Cardona

Un autobús i un cotxe han topat aquest dissabte al matí a l'avinguda del Rastrillo de Cardona. No hi ha hagut ferits. Els fets han passat cap a 1/4 de 9 del matí. De retruc, un vehicle que hi havia aparcat a la zona ha patit desperfectes. Els Bombers han hagut d'intervenir per netejar la calçada, ja que l'autocar ha perdut líquid congelant.

Els bombers també van haver d'intervenir divendres a la nit en un incendi en un habitatge del passatge Sant Joan de Manresa. Una manta elèctrica va cremar tot un llit. Quatre dotacions dels Bombers van intervenir per apagar el foc. Quan van arribar els veïns ja eren fora de l'habitatge. Un cop extingides les flames es va ventilar l'habitatge i els veïns ja hi van poder tornar.