Ferida lleu una nena de vuit anys en un atropellament a Igualada

Una nena de vuit anys va resultar ferida lleu en un atropellament, ahir al matí a Igualada, segons van informar fonts de l'Ajuntament de la capital anoienca. Els fets van passar quan faltaven cinc minuts per 3/4 de 9, a l'alçada del número 25 de l'avinguda Balmes. Segons van explicar les mateixes fonts, la menor estava acompa-nyada de la seva mare quan hauria travessat per un lloc no habilitat i un vehicle va atropellar la nena, que va rebre un cop.