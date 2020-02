Un accident complica el trànsit a la C-55, a Sant Vicenç de Castellet

Dos vehicles han topat aquest divendres al matí a la C-55, al seu pas per Sant Vicenç de Castellet. L'accident, que ha tingut lloc a 3/4 de 9 del matí, ha complicat la circulació en aquest punt de la via amb cues de fins a tres quilòmetres, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. La topada s'ha produït al quilòmetre 21 de la C-55 en sentit nord, cap a Manresa, i no ha deixat cap persona ferida. El trànsit s'ha normalitzat una hora més tard, a 3/4 de 10 del matí.





?? Un accident a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet provoca aturades de 3 km en sentit Manresa pic.twitter.com/Xz9kSA61Nx — Trànsit (@transit) February 28, 2020