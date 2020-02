Els Agents Rurals estrenen a Montserrat la renovació d'una flota antiquada

Els Agents Rurals van presentar ahir, a l'entorn de l'ermita de Santa Cecília de Montserrat, 50 nous vehicles del cos que substitueixen cotxes que tenen entre 13 i 20 anys d'antiguitat i que des de la seva adquisició han recorregut més de 200.000 quilòmetres.

El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat també preveu substituir 59 vehicles més abans de l'estiu, cosa que farà que s'hagin invertit un total de 5,9 milions d'euros a renovar la meitat de la seva flota, segons va anunciar la titular del departament, Teresa Jordà. Un cop feta aquesta inversió, s'hauran substituït 109 vehicles dels 238 que té el cos.

El director dels Agents Rurals, Marc Costa, va explicar que els nous vehicles són Toyota Ilux, uns 4x4 de 150 cavalls adaptats a les regulacions actuals i que tenen la qualificació ambiental Euro6. Va afegir que els cotxes estan «adaptats a les necessitats del cos» ja que són vehicles llargs, amb una important capacitat de càrrega i que facilitaran la recollida de fauna, així com els desplaçaments pels entorns rurals en els quals hi ha forts pendents. Els vehicles que ara es retiren eren de propietat del cos, mentre que els nous són en la modalitat de rènting.

Per la seva banda, Jordà va destacar la tasca dels Agents Rurals i va posar en relleu que «han complert i compleixen la seva feina d'una manera excel·lent».

La presentació dels nous vehicles, va dir la consellera, «és un nou pas endavant. No és el primer ni tampoc serà l'últim, perquè l'aposta del departament per impulsar el cos i situar-lo al nivell que es mereix és ferma».

D'altra banda, la consellera va recordar que si finalment s'aproven els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2020, es publicarà la convocatòria de 50 places d'agents rurals, un fet que no succeïa des de l'any 2009. També està previst que s'obri una nova convocatòria per a les places que restin per cobrir del procés d'accés a l'escala executiva de sotsinspectors, que encara s'està realitzant. Actualment, el cos té 490 agents al conjunt de Catalunya.

La consellera Jordà va insistir que «aquestes mesures han de servir per revertir la situació actual de disminució d'efectius i envelliment de la plantilla», i també va posar en relleu que la cobertura de places de sotsinspector «permetrà poder desplegar totes les categories professionals del cos, previstes a la llei aprovada l'any 2003 però que mai fins ara s'havien desenvolupat».