Un camió s'encalla al carrer del Mig d'Oló i s'emporta part de la paret d'un cobert

Un camió va quedar enganxat, ahir al matí, a la paret d'un edifici del carrer del Mig de Santa Maria d'Oló, que va quedar greument afectada. Els fets van passar poc abans de les 10 del matí quan el vehicle de gran tonatge es dirigia a la fàbrica de plàstics Faca i en aquest estret carrer va topar amb la paret d'un cobert. Vuit dotacions dels Bombers, amb efectius del Grup Estructures Col·lapsades (GREC) i del Grup Operatiu de Suport (GROS), es van mobilitzar per tal de retirar el vehicle, i van apuntalar les bigues de l'edifici per evitar-ne el col·lapse. Hi van treballar fins poc abans de les tres de la tarda. L'alcalde Xavier Baraut explicava que els camions no tenen cap més alternativa per arribar a aquesta fàbrica que passar pel carrer del Mig i que la setmana que ve tècnics municipals analitzaran l'estat de l'edifici.