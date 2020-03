Entren a robar al Banc dels Aliments de Manresa i s'enduen diners, un portàtil i material d'oficina

La plataforma dels aliments de la Fundació del convent de Santa Clara de Manresa ha patit un robatori aquest dimarts a la matinada, segons ha pogut saber Regió7. Els lladres han forçat la porta del magatzem, han entrat a les instal·lacions del Banc dels Aliments i s'han endut un ordinador portàtil, 250 euros i material d'oficina.

Responsables de la plataforma han trobat forçada la porta del pati, que connecta amb el magatzem de la constructora Salido, a primera hora d'aquest matí. Per allà és per on haurien accedit els lladres a l'interior del local de la plataforma, ja que la porta d'entrada principal, a la carretera de Vic, no presentava cap signe d'haver estat forçada.

Segons han explicat fonts de la fundació a aquest diari, els fets haurien tingut lloc aquesta matinada. Els lladres s'han endut diners que l'entitat té guardats en un armari amb clau per fer compres puntuals de productes com sabó, un portàtil que utilitzen com a eina de treball per gestionar el dia a dia de la plataforma i que emmagatzema documentació diversa, i també material d'oficina com ara bolígrafs, retoladors, caixes de fulls DIN A4 i sobres.

Malgrat rebentar les portes d'alguns armaris, els autors del robatori no s'han endut menjar ni altres productes bàsics que hi ha al Banc dels Aliments. Tampoc han tocat els deu ordinadors de taula que hi ha dins les instal·lacions, segons han relatat les mateixes fonts. La fundació ja ha fet la denúncia als Mossos d'Esquadra i ara espera que la policia científica es desplaci al lloc dels fets per recollir proves i investigar el robatori.