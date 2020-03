Intent de robatori al Casal de les Escodines de Manresa

Un intent de robatori al Casal de les Escodines, aquest dijous, ha posat en alerta els responsables de l'associació de veïns del barri. Se sospita que una persona, o més, ha accedit la passada matinada a les instal·lacions del centre cívic, que acull entitats i s'hi desenvolupen activitats del barri manresà. Els individus s'han enfilat fins a una finestra que estava oberta i han aconseguit entrar al Punt Òmnia, però no han pogut accedir a altres espais de l'equipament. De fet, no han sonat ni l'alarma de seguretat i, finalment, no s'han endut res.

Els responsables de les instal·lacions han vist objectes tirats al terra aquest matí, fet que evidenciava que algú hi havia intentat robar, i unes tisores amb les que, suposadament, haurien intentat obrir sense èxit algunes portes del casal. Els representants veïnals ja han alertat els Mossos d'Esquadra, que estan investigant els fets. Fa deu dies van entrar a robar al local de Casa Andalusia, que és al costat. Aquest dijous a la tarda, precisament, els Mossos d'Esquadra faran una xerrada als membres del Consell de la Gent Gran davant la preocupació dels veïns pels robatoris que tenen lloc a la ciutat des de fa mesos a diversos barris.