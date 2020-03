Desarticulen un grup dedicat als robatoris en domicilis que havia actuat a Navàs

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat als robatoris en domicilis d'arreu de Catalunya que, entre altres punts, havia entrat en una casa de Navàs. Els quatre detinguts, tres ja a presó, entraven als habitatges després de trencar portes o finestres de cases situades en zones aïllades. Actuaven al vespre després d'assegurar-se que la casa estava buida i s'emportaven diners, joies i dispositius electrònics.

Els Mossos atribueixen als detinguts, tres homes i una dona, deu robatoris amb força. L'organització era itinerant i estava formada per cinc persones que rastrejaven el territori buscant cases en poblacions allunyades des les zones més poblades, perquè així era menys probable que es topessin amb alguna patrulla policial.

Triaven les cases amb les portes i finestres més exposades i fàcils de rebentar. Actuaven entre les 19 i les 21 hores. Es preparaven amb guants, gorres i mocadors i utilitzaven un tornavís per fracturar la porta o finestra més vulnerable.

Per desplaçar-se utilitzaven documentació falsa per posar vehicles a nom de tercers a través d'una gestoria. Així, si algú veia la matrícula no se'ls podia relacionar.

Els arrestats venien els objectes robats en establiments especialitzats en la compravenda d'or i joies, i també a receptadors perquè els introduïssin al mercat il·lícit.

La investigació ha acreditat que els arrestats havien comès robatoris a les localitats de Navàs, Vendrell, Canyelles, Sant Julià de Vilatorta i Espinelves i les Borges Blanques.

Les detencions van ser el 26 de febrer. Els Mossos van fer dues entrades en domicilis de Barcelona, on es van arrestar tres homes, tots de nacionalitat albanesa. Es van intervenir joies, diners en metàl·lic, guants, mocadors i bufs. En paral·lel, es va fer una inspecció d'un local on el líder de la banda i la seva parella venien objectes robats. Els agents van poder recuperar dos anells, tres jocs d'arracades, quatre cadenes d'or i una polsera.

L'anàlisi de la documentació intervinguda ha posat de relleu que la falsificaven per transitar per diversos països europeus sense despertar sospites, el que fa suposar que la seva activitat delictiva no es limitava exclusivament a Catalunya.

Els tres homes van ingressar a presó, mentre que la dona va quedar en llibertat amb càrrecs. No es descarten més detencions.