Un camió de porcs bolca a Sant Salvador de Guardiola

Un camió que transportava porcs ha bolcat aquest dimarts al matí a la carretera C-37z al seu pas pel municipi de Sant Salvador de Guardiola, segons han informat fonts dels Bombers. L'accident ha tingut lloc a 3/4 de 7 del matí al quilòmetre 84 de la via que uneix Manresa amb Sant Salvador, quan el vehicle pesant ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant. Se'n desconeixen les causes.

El conductor ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, segons el Servei Català de Trànsit. El vehicle ha quedat bolcat fora de la carretera, en un camí adjacent que va cap a una urbanització, de manera que no s'ha hagut de tallar la via, segons Trànsit.

Els Bombers han enviat tres dotacions i un grup de veterinaris al lloc dels fets, per atendre els animals que transportava el camió accidentat.